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越區捕魚被逮 中國船長跳海耍賴3個半小時

2017-01-06  17:34

〔記者林嘉東／基隆報導〕中國漁船「浙玉漁11688」闖我北方三島漁場捕魚，被基隆海巡隊查獲，陳姓船長竟跳海耍賴，與海巡隊員僵持3個半小時，才乖乖上船，最後人船還是被押回裁罰。

基隆海巡隊昨晚10時38分獲報，有一艘中國漁船在彭佳嶼北方16浬處海域捕撈，立即調派基隆海巡隊10033艇、10018艇與澳底隊3575艇趕往。

基隆海巡隊今天清晨6時趕抵彭佳嶼北方16浬處，果然發現「浙玉漁11688」漁船未開燈光緩慢向北航行。

巡防艇靠近時「浙」船竟加速逃逸，但仍被巡防艇追上，搶靠登檢。

陳姓船長怕被押回台灣，竟跳海抗拒，經海巡隊員苦勸，歷經3個半小時後才乖乖抱著救生圈，被拖上船。

基隆海巡隊指出，依兩岸人民關係條例第32條第1項，可對越區捕魚中國漁船裁處最高金額240萬，另船上漁網、漁具將沒入並切割破壞起網設備。

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  • 中國漁船「浙玉漁11688」越區捕魚，被海巡隊查獲押回台灣。（記者林嘉東翻攝）

    中國漁船「浙玉漁11688」越區捕魚，被海巡隊查獲押回台灣。（記者林嘉東翻攝）

  • 中國漁船「浙玉漁11688」越區捕魚被查獲，海巡人員破壞船上的絞網機。（記者林嘉東翻攝）

    中國漁船「浙玉漁11688」越區捕魚被查獲，海巡人員破壞船上的絞網機。（記者林嘉東翻攝）

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