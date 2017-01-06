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工程款糾紛爆衝突 球場負責人、黑衣人都送辦

監視器拍到，在爆發肢體衝突隔日下午，又有6名黑衣人戴口罩前往恐嚇，趕走球場內練習的客人。（記者陳恩惠翻攝）

2017-01-06  17:40

［記者陳恩惠／台北報導］北投某高爾夫球練習場吳姓負責人，因為積欠29萬元工程款，包商自3天前起，連續3天撂黑衣人照三餐問候，分別前往請款、恐嚇還噴漆，雙方因此爆發肢體衝突受傷，北投警分局據報，將包商阿發及糾眾鬧事的鄭姓男子等通知到案，由於雙雙互控，警訊後將依傷害、恐嚇及殺人未遂等罪，將吳姓負責人及包商阿發、鄭姓男子通通送辦。

警方調查，吳姓男子負責管理的北投高球場，前年8月遭蘇迪勒強颱摧殘，不僅球場護網、草皮及隔板水電部分設施毀損，還遭祝融吞噬，水電工程理所當然交由平日維修水電的小包商阿發處理，詎料，阿發未給正式估價單，只拿手寫單據就要請款，雙方認知有異，因此發生糾紛。

警方說，包商阿發自去年起，連連向吳某請款未果，本週二（3日）晚間8時，委託「在地人士」、綽號「阿漢」的鄭姓男子前往，一行10人到球場找吳姓管理人欲催討，當場一言不合，大打出手，吳某與3名友人皆掛彩，鄭嫌與包商阿發等人也受有撕裂傷，警方出動快打部隊到場時，鄭雖率眾逃逸，當晚11時也被警方傳喚到案。

吳某控訴，與鄭等人爆肢體衝突隔日（4日）下午4時，又有6名黑衣人到球場恐嚇說：「昨天的事情，今天該休息了！」，監視器顯示，6男戴口罩然後對著場內大喊：「今天沒有要做生意了！」眾多練習客見狀趕緊離開，沒想到昨天（5日）清晨4時，鄭竟又撂人前來噴漆；但鄭皆否認犯行。

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  • 球場遭不明人士噴漆。（記者陳恩惠翻攝）

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  • 北投警分局偵查隊長謝志鑫說明。（記者陳恩惠攝）

    北投警分局偵查隊長謝志鑫說明。（記者陳恩惠攝）

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