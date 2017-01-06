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單靠一輛腳踏車 偷走1800公斤工地鋼筋

2017-01-06  17:29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕47歲徐姓男子為了籌措吸毒費用，涉嫌多次潛入半成屋工地竊取鋼筋，業者發現時已被偷了1800公斤以上，還以為是有人開卡車入內偷竊，經調閱監視器赫然發現犯案工具居然是一部腳踏車。

大寮區長春街一處建築工地向林園警分局忠義派出所報案，指稱工地鋼筋不翼而飛，經清點高達1800公斤。所長吳育圃指示偵辦，調閱監視器查出是轄內治安人口徐男（毒品、竊盜前科）。

忠義派出所員警莊明諺、徐志儂於4日執行便衣肅竊勤務，看到徐男騎著「犯案工具」從眼前經過，立即攔查，但徐矢口否認涉案。

員警將他帶回派出所，經出示監視器影帶，他才坦承竊盜，他每次偷竊僅能帶走數十公斤，員警問他為何那麼勤勞？他避重就輕只承認監視器上的4、5次，所得贓款已經購毒花費殆盡，警方訊後依竊盜罪嫌將他送辦。

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  • 工地被竊鋼筋1800公斤，犯案工具竟是徐男（前）所騎的腳踏車。（記者洪臣宏翻攝）

    工地被竊鋼筋1800公斤，犯案工具竟是徐男（前）所騎的腳踏車。（記者洪臣宏翻攝）

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