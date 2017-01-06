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馬英九為政治獻金案告周玉蔻 民事求償遭駁回

2017-01-06  17:40

〔記者溫于德／台北報導〕名嘴周玉蔻爆料馬英九總統收受頂新魏家2億元政治獻金，馬除駁斥內容不實，也委由律師洪文浚採取行動。律師當時到台北地院遞狀控告周玉蔻污衊，向周提出民事告訴，求償1000萬元並在報紙刊登道歉啟事。台北地院今天下午駁回馬的訴訟。

律師洪文浚稍早表示，周玉蔻歷次開庭均稱消息來源是「美麗島電子報」時任副董事長吳子嘉，但馬英九仍認為她未詳盡查證，有其責任，因此仍會上訴到底。

全案起因於，民國103年12月30日12月起，周玉蔻接連透過美麗島電子報、政論節目等，指稱頂新政治獻金疑案，「拿了頂新集團秘密獻金的，正是馬英九總統」，馬當月底提告求償。

律師洪文俊上月7日為本案出庭時再度強調，馬英九除未收頂新集團的政治獻金外，對於周玉蔻藉由媒體放話，也直言很不恰當；他也重砲批周，身為媒體人應更謹言慎行，不僅沒有，還「無中生有」。洪最後說，本案經特偵組詳細調查頂新案後，全案已簽結，更證實周的報導是子虛烏有，顯有誹謗中傷馬英九的惡意。堅持提告有理。

周玉蔻委任律師則主張，當事人是合理評論，並無不法，要求駁回訴訟。

另，吳子嘉當年11月也在電子報上撰文，稱馬團隊在總統競選期間，曾收受頂新魏家逾10億元政治獻金，馬英九控告吳子嘉民事侵害名譽權，求償300萬元，台北地院於去年12月30日已判吳敗訴，應賠償180萬元並登報道歉，亦可上訴。

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  • 前總統馬英九狀告名嘴周玉蔻。（資料照，記者廖振輝攝）

    前總統馬英九狀告名嘴周玉蔻。（資料照，記者廖振輝攝）

  • 名嘴周玉蔻挨告。（資料照，記者趙世勳攝）

    名嘴周玉蔻挨告。（資料照，記者趙世勳攝）

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相關關鍵字： 周玉蔲 政治獻金 頂新 馬英九
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