丈夫徹夜未歸 妻起疑追問結果GG惹
2017-01-06 17:03
〔記者陳慰慈／新北報導〕45歲的林姓電腦補習班老師，平日上下班時間正常，去年5月林男卻突然徹夜未歸，翌日才返家，林妻起疑追問，林男這才坦承在26歲的陳姓女學員租屋處過夜，招認100年開始就外遇，陳女也承認通姦，但辯稱林妻早就知道了，新北地檢署今依通姦、相姦罪嫌將林男、陳女起訴。
去年5月15日，林男一晚未歸，返家後禁不住妻子再三逼問，認了偷情陳女，並寫下自白書，承認兩人100年8月至去年4月間，每月嘿咻約8次，地點除在陳女的租屋處，還有在補習班教室及陳女南部老家。
陳女到案後也承認偷腥人夫，但指稱林妻早知道2人的事情，已逾6個月告訴期，檢方依據林男自白書，與行車紀錄器錄到林男、陳女在車上疑嘿休的對話，今將2人起訴。據了解，事發後林男已得到老婆諒解，回歸家庭。
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