氣喘發作停路肩遭開單 法院判撤銷

2017-01-06 16:50

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化王姓民眾駕車行經國道，突然氣喘發作，不得不停路肩吃藥，國道警察發現上前關切，王男解釋因身體不適，等休息好再行駛，但是國道警察仍以「路肩停車睡覺（非故障車）」違規舉發，開罰4000元並記違規點數1點！王男不服提行訴訟。法官認為，王男行為，是不得不的緊急避難行為，撤銷原處分。

判決書指出，去年2月19日下午2點，王男駕駛自小客車從中港路交流道進入中山高南下路段，沒多久就因為氣喘發作，停於路肩吃藥，國道公路警察第三大隊員警林良展巡邏時發現，上前關切是否要呼叫救護車，王男表示「應該不用」，並希望休息一下再行駛。

林警認為，該車輛非故障車，原則上禁止停駛路肩，況且當下王男無法明確舉證是否因身體不適停車吃藥，攸關其他重傷患者救援時間，依法開罰。

王男主張，自己有嚴重氣喘，從100年到105年在診所治療23次，當天是因為感冒及氣喘發作，所以才停路肩吃藥，也有告知員警等氣喘緩和後再行駛，而且路肩是給車子故障及特殊條件使用，若是一直行駛又發作而發生意外，是我活該嗎？

法官審酌，按行政罰法規定，「因避免自己或他人生命、身體、自由、名譽或財產之緊急危難而出於不得已行為，不予處罰。」並採信王男主張，認定舉發有違誤，彰化地方法院判決撤銷原處分，訴訟費用986元由原告負擔。

國道三隊交通組長賴協駿指出，車輛無故停駛路肩，非緊急狀況與事故車，在狀況不明確下，依法舉發開處3000~6000罰單，當下員警亦無法判斷王男是否是生病才臨停路肩，對於判決表示尊重。