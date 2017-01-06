台中女子監獄年度盛事 春節才藝賽登場
2017-01-06 19:32
中女監春節才藝競賽，千手千眼觀音藝壓群雌。（記者楊政郡攝）
［記者楊政郡／台中報導］台中女子監獄年度盛事春節才藝競賽，主題「金雞GOGO啼，好運報喜迎新年」，首次開放全監同樂參與，上千人擠滿大禮堂，8支比賽隊伍節目、服裝、道具，都是自製、自導、自演，用心程度更甚於時下綜藝節目，中間又穿插抽獎活動，尤其服裝與道具深獲評審老師讚許，典獄長葉貞伶除向收容人拜年賀喜，鼓舞大家雞年要學習刻苦耐勞、積極進取的精神。
台中女子監獄才藝活動，每年都獲得法務部高度肯定，最新組成一支儀隊操槍術，是國內女監第一支，比男監的樂儀隊更具吸引力，春節才藝競賽更是一整年總驗收，8個工場各組一支隊伍，每年都是該監盛事。
6日下午1時30分起，配合「金雞GOGO啼，好運報喜迎新年」為主題，氣氛熱烈，各工場是「喊破喉嚨」也不能輸，她們從服裝造型、道具設計，到戲劇編導，都是自製、自導、自演，都準備3個月以上，往年各隊常為了分數斤斤計較，為公平起見，特聘上劇團藝術總監陳尚筠、明新科技大學講師馮慧中，新民高中樂儀旗隊總教練謝文杰，玩銅樂團團長謝芸芸以及常春藤高中管樂團老師謝乙另，從各領域去評分。
競賽內容有「猴（活）出順利喜福臨˙雞（吉）祥如意舞新春』以華麗高雅的孔雀舞繽紛出場，展翅柔美舞姿，祈望新的一年雞（吉）祥如意，還有千手千眼觀音，藝壓全場，另有「鵪雞變鳳凰之祥獅獻瑞」融合球技戲耍及中西合併之戲班演出，以歌仔戲曲規勸世人，創意的戲碼讓人耳目一新。
節目過程尖叫聲不斷、笑聲連連，濃濃年節氣氛，雖然音響、麥克風的效果差一點，但比擬時下陽春綜藝節目有過之無不及。
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