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不滿勞動部未正面回應 國民黨工發動二次衝撞

國民黨黨工自救會成員對勞動部代表回應不滿，二次衝撞勞動部大門。（記者楊綿傑攝）

2017-01-06  16:23

〔記者楊綿傑／台北報導〕中國國民黨黨工自救會今日稍早率領群眾至勞動部，抗議勞動部長郭芳煜對國民黨黨工因黨產遭凍結，領不到薪水一事不聞不問，衝撞勞動部遭警方攔阻後，在勞動部前席地而坐，激憤吶喊只要郭不出面就不離開。

自救會成員指出，他們的訴求包括勞動部應主動介入不當黨產處理委員會凍結勞工薪資、退休金等權益問題，並指不當黨產處理委員會多次命令影響勞工權益，擴張權限違法濫權，勞動部應積極就相關處分適法性作出解釋，要求勞動部一週內給交代。自救會成員並在勞動部大樓前手持陳情書靜坐，強調只要郭不出來就不離開。

國民黨立委李彥秀也到場聲援指出，不當黨產條例並沒有對黨工的薪資、退休金、資遣費等有任何保障，但黨工也是勞工，她強調國民黨立院黨團將要求勞動部主動介入，與不當黨產委員會協調，讓勞工可以得到應有的權益。

勞動部則派出一名專委出面接受陳情，勞動部表示，台北市勞動局將會以大量勞工解僱保護法，啟動強制協商的機制，在這過程中，勞動部一定會派員協助，請大家放心；另外涉及黨產會權責部分，也會協助轉交黨產會回應。

但現場群眾認為該名官員答非所問，不滿情緒高張，他們要求該官員回答兩個問題，包括「黨工是否為勞工？」、「黨工薪資是否為法定義務？」但未獲正面答案，因此爆發第二次衝撞，不過警方同樣憑優勢警力包圍下控制現場。

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  • 國民黨黨工自救會成員手持陳情書在勞動部外靜坐抗議。（記者楊綿傑攝）

    國民黨黨工自救會成員手持陳情書在勞動部外靜坐抗議。（記者楊綿傑攝）

  • 國民黨立委李彥秀到場聲援。（記者楊綿傑攝）

    國民黨立委李彥秀到場聲援。（記者楊綿傑攝）

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相關關鍵字： 勞動部 黨工薪資 黨產會
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