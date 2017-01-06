北檢查「菜蟲」 12路搜索北農約談8人

2017-01-06 16:14

〔記者謝君臨、黃欣柏／台北報導〕台北地檢署為查緝是否有「菜蟲」、「果蟲」藉機囤積商品、哄抬物價，今指揮台北市調查處、刑事警察局搜索台北農產運銷公司及相關人住所等12處，並約談犯嫌與證人共8人，目前相關人已陸續移送北檢複訊，全案朝違反刑法第251條不法囤積商品、哄抬物價牟利等罪嫌方向偵辦。