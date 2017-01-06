誰是美食之都？綠委反嗆北市：不服氣來PK

2017-01-06 16:26

〔記者王捷／台南報導〕台北市觀傳局長簡余晏公開向台南市觀呂局長王時思嗆聲，台北才是真正的美食之都，讓台南網友不服氣，連賴系綠委林俊憲也跳出來講話，在臉書上PO文直指要是不服氣，就來一場美食PK，交流一下兩地美食與文化，相信是一樁美事。不過PO文一出立刻有網友留言「夜郎自大」，不曉得暗指台北還台南。

簡余晏公開向小吃之都台南嗆聲，她指出在台南吃東西的時候，通常只能買一樣，但在台北可以邊吃滷肉飯，配隔壁攤的排骨湯或燙魷魚，因此自豪台北小吃是滿漢全席。

這個消息傳開後，林俊憲則在今日下午2時許PO文，若不服氣，兩地可以辦美食PK。

也有網友指稱，如果要比飯店可能台北會勝過台南，不過要比小吃，台南一定會勝出。對於台北才是美食之都這件事，有網友立刻跳出來質疑，指出他住台北可是很無感。