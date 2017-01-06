| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 社會

誰是美食之都？綠委反嗆北市：不服氣來PK

2017-01-06  16:26

〔記者王捷／台南報導〕台北市觀傳局長簡余晏公開向台南市觀呂局長王時思嗆聲，台北才是真正的美食之都，讓台南網友不服氣，連賴系綠委林俊憲也跳出來講話，在臉書上PO文直指要是不服氣，就來一場美食PK，交流一下兩地美食與文化，相信是一樁美事。不過PO文一出立刻有網友留言「夜郎自大」，不曉得暗指台北還台南。

簡余晏公開向小吃之都台南嗆聲，她指出在台南吃東西的時候，通常只能買一樣，但在台北可以邊吃滷肉飯，配隔壁攤的排骨湯或燙魷魚，因此自豪台北小吃是滿漢全席。

這個消息傳開後，林俊憲則在今日下午2時許PO文，若不服氣，兩地可以辦美食PK。

也有網友指稱，如果要比飯店可能台北會勝過台南，不過要比小吃，台南一定會勝出。對於台北才是美食之都這件事，有網友立刻跳出來質疑，指出他住台北可是很無感。

廣告
  • 綠委林俊憲PO文回嗆來PK美食小吃。（記者王捷翻攝）

    綠委林俊憲PO文回嗆來PK美食小吃。（記者王捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 美食 美食之都
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：誰是美食之都？綠委反嗆北市：不服氣來PK


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.