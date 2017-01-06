誰是美食之都？綠委反嗆北市：不服氣來PK
2017-01-06 16:26
〔記者王捷／台南報導〕台北市觀傳局長簡余晏公開向台南市觀呂局長王時思嗆聲，台北才是真正的美食之都，讓台南網友不服氣，連賴系綠委林俊憲也跳出來講話，在臉書上PO文直指要是不服氣，就來一場美食PK，交流一下兩地美食與文化，相信是一樁美事。不過PO文一出立刻有網友留言「夜郎自大」，不曉得暗指台北還台南。
簡余晏公開向小吃之都台南嗆聲，她指出在台南吃東西的時候，通常只能買一樣，但在台北可以邊吃滷肉飯，配隔壁攤的排骨湯或燙魷魚，因此自豪台北小吃是滿漢全席。
這個消息傳開後，林俊憲則在今日下午2時許PO文，若不服氣，兩地可以辦美食PK。
也有網友指稱，如果要比飯店可能台北會勝過台南，不過要比小吃，台南一定會勝出。對於台北才是美食之都這件事，有網友立刻跳出來質疑，指出他住台北可是很無感。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 林鶴明升官原因曝光！小英幕僚看中這點...
- 台南市長選戰提前開打 媒體民調「他」領先
- 《明天過後》成真？ 美研究：北半球恐進入冰河時期
- 台南》抗議年金改革 教團揪15日上街頭
- 經典賽國手失能 最高賠1600萬
- （桃園）寒士尾牙認桌不足5成 善心者響應
- 去年物價指數增1.4% 蔬果漲最凶
- 西螺休息站 媽祖花燈亮起來
- 台東火車站排班區規劃不佳 計程車司機連署請願
- 921震後落跑回大聯盟 前中職洋將45歲仍是重砲
- 爸氣！兒子涉簽賭欠債 謝長廷4字怒罵
- NBA》為了與女神約會 恩比德腦筋動到川普上
- 林志玲的配偶欄被寫上了言承旭！當事人這樣回應...
- 盤點台灣人2016最愛日劇 米倉涼子大勝松嶋菜菜子
- 梅姨捧白玫瑰 送「莉亞公主」最後一程
- 「唱國歌起立很可恥！」 辜寬敏：打死我也不唱
- 《日內瓦錶展預覽》功能進化
- 嘉縣全面垃圾週收5日 嘉市暫不變
- 高雄監理所 9日起增週一夜間服務
- 食光走廊 你敢不敢吃蝸牛?
- 「解樹」IU抵台！親切揮手打招呼還幫粉絲簽名
- 《長大衣戲法》2
- 報復反助選? 川普將整頓情治單位
- 墨國設廠案遭川普點名課重稅 豐田汽車股價跌
- 歷經81年 社區里民見證興衰
- 三大法人買超31億 外資買超26億
- 中國霾害日益惡化 女星攜子前往《沿海地帶》避難
- 歐巴馬伉儷若出回憶錄 書商願下訂12億
- 美元滑落、亞幣齊漲 台幣狂飆2.98角
- 綻放生命的光彩 南市特教生才藝比賽頒獎
- 借重談判能力 川普派親信駐日
- 家住大馬路旁 失智風險更高
- 股王大立光與造紙類領軍 台股上漲14.08點
- 百位大咖共畫「5公尺」拼圖 台灣漫畫歷史新頁
- 自由廣場》台灣沒有朴槿惠
- 美副總統拜登喊話：川普，該「轉大人」了
- 立法院臨時會 只處理總預算 電業 長照3案
- NBA》對手罰球用怪招 暴龍諾奎拉當場脫褲（影音）
- 孔蓋易打滑 頭份銀河路600米竟逾60個
- 終於拿到身分證 甘惠忠神父高呼「台灣萬歲！」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：誰是美食之都？綠委反嗆北市：不服氣來PK
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分