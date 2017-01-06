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以肉身擋大貨車阻被偷 車主遭竊賊撞斃

2017-01-06  16:32

〔記者陳慰慈／新北報導〕去年7月，男子邱文忠、蔡榮祥、朱為民結夥先在新北土城、台北萬華竊得2台小客車得手後，又至新北樹林偷大貨車，駛離現場時被陳姓車主發現騎車追趕，以肉身擋住大貨車，不料邱男竟緩慢前行以車頭碰撞陳男，又該處是下坡路段，致使陳男雙腿被夾在大貨車與機車間無法動彈，左腿皮膚大面積壞死。

因陳男本身有糖尿病，送醫後進行植皮手術發生排斥感染，去年10月敗血性休克死亡，新北地檢署今依傷害致死、竊盜等罪起訴邱男，蔡、朱男依竊盜罪嫌起訴。

邱男一開始否認犯行，供稱當天服用安眠藥，不知道發生了什麼事，事後改口稱，知道車主站在車頭前擋車，為想讓對方退讓，有撞了他一下，強調未刻意衝撞對方，對於撞人部份閃爍其詞。檢方勘驗現場監視器畫面，認定其等犯嫌，今將邱男等3人起訴。

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  • 邱男一開始否認犯行，供稱當天服用安眠藥，不知道發生了什麼事，事後改口稱，知道車主站在車頭前擋車，為想讓對方退讓，有撞了他一下。（記者余衡翻攝）

    邱男一開始否認犯行，供稱當天服用安眠藥，不知道發生了什麼事，事後改口稱，知道車主站在車頭前擋車，為想讓對方退讓，有撞了他一下。（記者余衡翻攝）

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