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同父異母小兄妹偷嚐禁果 哥哥被起訴

2017-01-06  16:02

〔記者李立法／屏東報導〕一對同父異母的小兄妹，因為偷嚐禁果被女方家查覺，17歲的哥哥因而挨告，屏東地檢署偵辦後，昨依妨害性自主罪將他起訴。

檢方調查，就讀高中的哥哥與還在念國中三年級的同父異母妹妹，因一時「性起」，難以克制，去年分別在女方外婆家房間及公園廁所內發生性關係，女方家屬查覺異狀，追問之下，才得知這段不倫兄妹戀。

檢察官偵辦後認為男女雙方心智未開，難以克制情慾，被告年僅17歲，一時失慮才鑄錯，建請法官減輕其刑。

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  • 檢察官偵辦後認為男女雙方心智未開，難以克制情慾，被告年僅17歲，一時失慮才鑄錯，建請法官減輕其刑。（資料照，記者張文川攝）

    檢察官偵辦後認為男女雙方心智未開，難以克制情慾，被告年僅17歲，一時失慮才鑄錯，建請法官減輕其刑。（資料照，記者張文川攝）

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相關關鍵字： 妨害性自主罪 性關係 禁果
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