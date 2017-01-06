愛不到就殺了她？ 嘉義醋男遭起訴

2017-01-06 15:58

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉縣50歲男子陳忠春與同居的47歲劉女分手後，仍有金錢與感情糾紛，去年10月見劉女在熱炒店和友人同桌吃飯，竟心生忌妒，出手打傷劉女，更萌生殺意，到夜市買菜刀藏在機車內，並到劉女住處附近埋伏，用菜刀猛砍劉女20刀致死，與她同行的吳姓男子也被砍成重傷，陳男逃亡近月落網，嘉義地檢署今依殺人等罪嫌起訴陳男。

起訴書指出，陳男於去年10月13日在嘉市興達路一間海產店，出手打傷劉女後，14日晚間到夜市買菜刀藏在機車內，並到劉女水上鄉住處埋伏，15日凌晨4點見吳男載劉女返家時，上前要找劉女談話，劉趕緊要吳駛離現場，不料開到產業道路，無路可走，陳男持菜刀擊破副駕駛座玻璃，吳情急要倒車離開，卻撞上電線桿導致熄火。

陳男持菜刀砍殺劉女，導致頸部氣管斷裂、手腳多處受傷當場死亡，吳男也遭砍傷，棄車逃逸，躲在產業道路旁甘蔗園內逃過一劫，但吳的身體等處被砍傷，造成肌肉、肌腱及神經等傷害。

陳男行兇逃亡近1個月，11月8日還到嘉市偷車牌，懸掛自己的機車上，11月11日在嘉縣番路鄉落網；檢方偵查時，陳男坦承殺害劉女，但稱砍殺劉女時，不小心才傷到吳男，檢方認為其說詞不足採信，依殺人、傷害等罪起訴。