萬年峽谷去年7件意外 11人落水3人溺斃

雲林縣消防局今天在古坑草嶺萬年峽谷辦理水域救生技能演練。（消防局提供）

2017-01-06 15:21

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林古坑草嶺風景區萬年峽谷去年發生7件意外，計有11人落水其中3人不幸溺斃，雲林消防局今天在萬年峽谷辦理救生演練，再次呼籲遊客到萬年峽谷時，站在觀景台就好，不要貿然闖入水域，以免發生意外。

消防局統計，去年萬年峽谷共發生7件落水意外，共有11人落水，其中有8人獲救，3人不幸溺斃。消防局表示，萬年峽谷是水流長年切割石壁形成的河道，水域溪谷高低落差達數十公尺，加上巨石表面長滿青苔，不論晴、雨天都很滑腳，民眾落水極難自行脫困，救難人員搶救也比一般水域更加困難。

因應萬年峽谷水域特殊性，且強化消防人員水域救生技能，消防局今天在萬年峽谷辦理水域救生演練，包括雙節梯、繩索架設到達溪底下方、利用魚雷浮標將落水者救援上岸、籃式擔架運送等。

民眾聽到萬年峽谷去年發生7件意外都很驚訝，希望主管機關能加強安全措施，縣議員賴明源表示，萬年峽谷是草嶺觀光祕境，雖至今沒有對外開放，縣府也在入口處設置「溪床濕滑請勿靠近」、「禁止水域遊憩」告示牌，提醒遊客不要進入，但這些都只是消極作法，將進一步邀集相關單位實地會勘，盼能增設安全措施。