| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市驚傳男子水果刀插胸尋短 倒臥景美橋下 北檢查「菜蟲」 12路搜索北農約談8人 一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 社會

萬年峽谷去年7件意外 11人落水3人溺斃

雲林縣消防局今天在古坑草嶺萬年峽谷辦理水域救生技能演練。（消防局提供）

2017-01-06  15:21

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林古坑草嶺風景區萬年峽谷去年發生7件意外，計有11人落水其中3人不幸溺斃，雲林消防局今天在萬年峽谷辦理救生演練，再次呼籲遊客到萬年峽谷時，站在觀景台就好，不要貿然闖入水域，以免發生意外。

消防局統計，去年萬年峽谷共發生7件落水意外，共有11人落水，其中有8人獲救，3人不幸溺斃。消防局表示，萬年峽谷是水流長年切割石壁形成的河道，水域溪谷高低落差達數十公尺，加上巨石表面長滿青苔，不論晴、雨天都很滑腳，民眾落水極難自行脫困，救難人員搶救也比一般水域更加困難。

因應萬年峽谷水域特殊性，且強化消防人員水域救生技能，消防局今天在萬年峽谷辦理水域救生演練，包括雙節梯、繩索架設到達溪底下方、利用魚雷浮標將落水者救援上岸、籃式擔架運送等。

民眾聽到萬年峽谷去年發生7件意外都很驚訝，希望主管機關能加強安全措施，縣議員賴明源表示，萬年峽谷是草嶺觀光祕境，雖至今沒有對外開放，縣府也在入口處設置「溪床濕滑請勿靠近」、「禁止水域遊憩」告示牌，提醒遊客不要進入，但這些都只是消極作法，將進一步邀集相關單位實地會勘，盼能增設安全措施。

廣告
  • 景色壯觀的古坑草嶺萬年峽谷，吸引許多遊客造訪。（記者黃淑莉攝）

    景色壯觀的古坑草嶺萬年峽谷，吸引許多遊客造訪。（記者黃淑莉攝）

  • 縣府在萬年峽谷入口處設置告示牌。（記者黃淑莉攝）

    縣府在萬年峽谷入口處設置告示牌。（記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 秘境 萬年峽谷 觀光景點
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：萬年峽谷去年7件意外 11人落水3人溺斃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.