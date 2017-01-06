跨年夜驚魂﹗心臟被惡鄰插一刀險喪命

2017-01-06 15:42

〔記者許國楨／台中報導〕有這樣大的深仇大恨嗎﹖台中市張姓男子今年跨年夜當晚，疑僅因不滿樓上情侶檔鄰居，帶狗外出散步妨害安寧，竟持刀上門理論，不僅刺傷男方，還將女方打得鼻青臉腫，男方胸口被砍了一刀，距心臟僅2公分險喪命，但張男行凶後隨即逃離，警方已組成專案小組追緝中。

有網友在臉書社團「爆料公社」發文，住在台中市北屯區的張姓友人，本月1日凌晨2時許與女友跨年後返家，遭住在同棟鄰居尾隨在後闖進家門，對方持利器先刺友人2刀，在胸口還砍了一刀，距心臟僅2公分險喪命，送加護病房且輸7包血救命。

至於友人女友也遭對方抓頭去掄牆，被打得鼻青臉腫，經送醫急救，臉上也縫了好多針破相，家中血跡斑斑，令人看了怵目驚心。

對此，台中市第五分局文昌派出所表示，被害人是33歲的張姓男子及小他3歲的楊姓女友，他們住在轄內安順東一街一棟公寓的5樓。

警方當晚受理楊女報案，稱遭4樓住戶毆打，到達現場時，發現楊女臉部及其男友胸口受傷，立即通報119協助救護送醫，只是傷者因當時急著救護且因驚嚇過度，要求待情緒平穩後再製作筆錄，並由家人帶回北部家中照顧，直到今日回診已完成筆錄製作。

經初步調查，該案係因這對情侶跨年返家後，再帶狗外出散步，疑因此讓住4樓的41歲張姓鄰居認為妨害安寧而心生不滿，警方調閱監視器發現，張嫌當時手持水果刀上樓理論，毆打楊女並刺傷張男後逃逸，經查張嫌已於103年6月通報為失蹤人口，已組成專案小組追緝中。