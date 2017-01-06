裝潢工用電鋸 不慎割到...「蛋蛋」

2017-01-06 14:54

〔記者曾迺強／溪口報導〕嘉義縣溪口鄉34歲洪姓男子，今天上午9點多用電鋸拆除房屋裝潢，卻因操作不慎讓電鋸割傷自己下體，造成陰囊撕裂傷，可以明顯看到睪丸，當下血流不止，消防人員到場緊急為他包紮後送醫已無大礙。

附近住戶表示，該戶住宅近日拆除屋內裝潢，洪男是其中一個施工工人，他負責用電鋸將木片鋸成小塊以便清運，事發後，洪男雙腳開開走向救護車，地上還滴著血，鄰居紛上前詢問發生什麼事，洪男一上救護車就說「似乎傷到蛋蛋」，救護人員立刻剪開他褲管包紮。