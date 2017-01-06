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基隆督察科爆內訌！ 督察長被爆裝秘錄器監視下屬

2017-01-06  15:24

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警局督察長鄭順乾被下屬爆料，在辦公室裝秘錄器監視督察員。督察長鄭順乾澄清指出，他是因為辦公室被破壞才裝秘錄器自保，不是要拍同仁。

鄭順乾說，他在市警局二樓辦公室在去年12月1日遭人破壞，由於二樓沒有監視器，且有很多通道可以到他辦公室，他怕再遭人破壞，才將秘錄器放在茶葉罐內，朝著辦公室拍攝、蒐證。

鄭順乾還說，他裝的秘錄器的鏡頭是對準他的辦公室，但被爆料同仁刻意轉向後對準辦公室同仁，然後擷取影像對外爆料。

鄭順乾強調，他都是在下班後，才啟動秘錄器功能，根本不是用來監視下屬，同仁亂爆料對機關形象造成很大傷害。

鄭順乾強調，市警局剛打完考績，向媒體亂爆料的同仁被他打乙等，才對他挾怨報復。

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  • 基隆市督察科爆內訌，督察長鄭順乾遭爆料，在辦公室裝秘錄器偷拍下屬。（記者林嘉東攝）

    基隆市督察科爆內訌，督察長鄭順乾遭爆料，在辦公室裝秘錄器偷拍下屬。（記者林嘉東攝）

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