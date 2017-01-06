深夜談判見刀光 男子手遭砍傷送醫

2017-01-06 14:39

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕基隆一名20歲李姓的男子昨日（5日）深夜22時許，騎車載著女友到中正公園旁的停車場，因感情糾紛與樂姓友人等6人談判，未料雙方一言不合發生拉扯。樂男竟拿出預藏的刀械攻擊，導致男子右手臂遭到砍傷，一夥人見狀，立刻駕車離去。

李男女友立刻通報119救人，所幸男子只有手臂受傷，並無生命危險，送至基隆醫院醫治後並無大礙。警方漏夜積極追查，今日上午已將樂姓男子及同行的一名友人，約談到案。