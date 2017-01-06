勞資協商五度破局後 賴香伶直接找林明昇談

興航案今日舉行第5次強制勞資協商會議，再度破局，台北市勞動局長賴香伶直接上門找興航董事長林明昇，興航員工表示，要在市府等候消息。（記者張凱翔攝）

2017-01-06 14:23

〔記者張凱翔／台北報導〕興航第五度勞資強制協商再度破局，資方僅願意依《大量解雇勞工保護法》按年資給予資遣費，拒絕北市勞動局提出「加發1.5月薪、補償費10萬」方案，在勞動局外等待的工會成員，因此暴衝勞動局會議室釀衝突；勞動局長賴香伶當場要求與董事長林明昇會面，現在已經離開市府去找林明昇，興航企業工會表示會留在勞動局靜候結果。

勞動局表示，強制協商會議召開至今，勞資雙方毫無交集，尤其資方不斷拿法定最低標準作為協商方案，導致協商無法有實質進展，因此局長賴香伶、興航企業工會、資方協商會議代表執行長劉東明等人，現在已出發去找林明昇，希望資方能夠明白實質協商需就法定最低標準以外進行討論，而不能一直把《大解法》的規定直接當做方案內容。

興航企業工會表示，會在北市勞動局等待開會結束聽取結果；下次協商會議訂在1月11日與興航股東會同一天，目前還在討論當日要如何進行協商會議。