假鈔釣出歹徒 高雄警逮詐騙車手

2017-01-06 13:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市陳姓婦人接到詐騙電話，對方謊稱陳婦的兒子幫人作保欠下90萬元，兒子已被他們控制，要求陳婦出面處理。陳婦一時心慌，領了40萬元交給詐騙集團後，再到銀行解除定存籌措餘款50萬元，幸行員機警報警，警民聯手用假鈔約出車手，不但順利逮人，還救回陳婦的40萬元。

警方指出，4日下午2點多，岡山區陳姓婦人（60歲）接獲詐騙集團電話，對方謊稱她的兒子為人作保欠下90萬元債務，目前兒子落在他們手中，如果陳婦不出面處理將對兒子不利。

陳婦人一聽之下慌了手腳，立即到銀行提領40萬元，約對方到岡山區忠誠街一處隱蔽巷弄交付贖金。陳婦交款後，因還差50萬元，她只好再到銀行解除定存，幸銀行員機警，通報轄區警方到場後，員警先拿了一包假鈔給陳婦，請她幫忙約出歹徒。

詐騙集團接到陳婦電話後，立即派出車手出面取款，當場被埋伏在旁的員警逮捕，並順利取回陳婦稍早交付的40萬元現金，讓陳婦大呼「好哩家在」，感謝銀行跟警方的協助；被逮的余姓車手僅22歲，因貪圖小利而遭受詐騙集團利用，全案目前由警方擴大偵辨中。

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