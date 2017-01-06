| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 社會

假鈔釣出歹徒 高雄警逮詐騙車手

2017-01-06  13:50

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市陳姓婦人接到詐騙電話，對方謊稱陳婦的兒子幫人作保欠下90萬元，兒子已被他們控制，要求陳婦出面處理。陳婦一時心慌，領了40萬元交給詐騙集團後，再到銀行解除定存籌措餘款50萬元，幸行員機警報警，警民聯手用假鈔約出車手，不但順利逮人，還救回陳婦的40萬元。

警方指出，4日下午2點多，岡山區陳姓婦人（60歲）接獲詐騙集團電話，對方謊稱她的兒子為人作保欠下90萬元債務，目前兒子落在他們手中，如果陳婦不出面處理將對兒子不利。

陳婦人一聽之下慌了手腳，立即到銀行提領40萬元，約對方到岡山區忠誠街一處隱蔽巷弄交付贖金。陳婦交款後，因還差50萬元，她只好再到銀行解除定存，幸銀行員機警，通報轄區警方到場後，員警先拿了一包假鈔給陳婦，請她幫忙約出歹徒。

詐騙集團接到陳婦電話後，立即派出車手出面取款，當場被埋伏在旁的員警逮捕，並順利取回陳婦稍早交付的40萬元現金，讓陳婦大呼「好哩家在」，感謝銀行跟警方的協助；被逮的余姓車手僅22歲，因貪圖小利而遭受詐騙集團利用，全案目前由警方擴大偵辨中。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

廣告
  • 高雄警方用一袋假鈔，順利逮捕詐騙車手。（記者黃佳琳翻攝）

    高雄警方用一袋假鈔，順利逮捕詐騙車手。（記者黃佳琳翻攝）

  • 警方在詐騙集團的車手身上，取回被騙的40萬元現金。（記者黃佳琳翻攝）

    警方在詐騙集團的車手身上，取回被騙的40萬元現金。（記者黃佳琳翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 假鈔 詐騙 詐騙車手
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：假鈔釣出歹徒 高雄警逮詐騙車手


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.