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新虎尾溪浮現上百雞鴨屍 民眾憂禽流感疫情擴散

2017-01-06  13:47

〔記者陳燦坤／雲林報導〕民眾今天發現新虎尾溪河面漂浮大量雞、鴨屍體，因日前雲林縣一處養鴨場曾傳出禽流感疫情，懷疑是不肖業者為了避免疫情擴散，將病故的家禽屍體投入河中，縣府將派員清除並消毒。

陳姓民眾今天中午行經新虎尾溪，看到康熙橋竟漂浮大量死雞、死鴨，景象怵目驚心，這些家禽屍體初估約上百隻，一路由康熙橋漫延到蚊港橋約4、50公尺，分散在河道及河畔，由於莿桐鄉去年底傳出一處養鴨場爆發禽流感，現在又是候鳥南遷季節，民眾懷疑是不肖業者發現家禽暴斃，擔心場區傳出禽流感疫情，為減少損失，趁黑夜將這些家禽屍體扔到新虎尾溪。

新虎尾溪位在台西與麥寮交界處，地方放養家禽的產業興盛，台西鄉長趙瑞和與麥寮鄉長許忠富得知消息相當訝異，均強調儘快連繫縣府處理，縣府動植物防疫所長廖培志允諾派員清除並消毒，同時追查這些家禽屍體來源。

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  • 台西與麥寮交界的新虎尾溪河床散佈雞鴨死屍，景象怵目驚心。（記者陳燦坤攝）

    台西與麥寮交界的新虎尾溪河床散佈雞鴨死屍，景象怵目驚心。（記者陳燦坤攝）

  • 新虎尾溪河面出現家禽浮屍，民眾懷疑是禽流感暴斃遭業者丟棄。（記者陳燦坤攝）

    新虎尾溪河面出現家禽浮屍，民眾懷疑是禽流感暴斃遭業者丟棄。（記者陳燦坤攝）

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相關關鍵字： 禽流感 禽流感疫情 養鴨場
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