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嘉義女子遭虐死案 警方在雲林逮捕6名嫌犯

2017-01-06  14:06

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市今年元旦發生朱姓女子遭毆打虐死命案，嘉義縣警方今天中午在雲林縣斗南火車站附近的廉價旅館，將涉嫌毆死朱女的溫姓男子等6名嫌犯逮捕到案，正帶回嘉義縣朴子分局偵訊中。

朱姓女子今年元旦陳屍在嘉義縣縣治特區附近吉祥三街的騎樓，警方調查，發現遺體是被朱女的男友邱姓男子遺棄，邱姓子供稱和女友欠溫姓男子金錢，2人被帶到朴子市的套房囚禁，女友是被溫男等人毆打致死。

案發後，溫姓男子並未出面，嘉義縣警方持續追查，今天將溫男等6人逮捕，帶回偵辦，瞭解命案發生原因。

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  • 嘉義縣警方將溫姓男子等6人逮捕。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣警方將溫姓男子等6人逮捕。（記者林宜樟翻攝）

  • 嘉義縣警方將溫姓男子等6人逮捕。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣警方將溫姓男子等6人逮捕。（記者林宜樟翻攝）

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