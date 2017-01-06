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撞路邊貨車彈飛再遭轎車輾過 女騎士歸途遇死劫

2017-01-06  13:57

〔記者湯世名／彰化報導〕驚悚！一名40歲的勞姓中國新娘，昨晚騎機車下班返家，行經彰化縣芬園鄉護岸街時，撞上一輛停放路旁的小貨車，勞女彈飛倒地後，不料緊接著被後方一輛轎車輾過並拖行10多公尺，轎車隨即失去蹤影，勞女送醫不治；駕駛該輛轎車的曾姓男子，3小時後向警方自首，聲稱自己「真的不知道輾過人」！今天小貨車車主與曾男都被警方移送法辦。

警方調查，在南投縣草屯鎮上班的勞姓女子，昨晚6時許下班騎機車要返回位於彰化縣芬園鄉的家中，途經護岸街時，突然撞擊一輛停放在路旁的小貨車，勞女瞬間彈飛到車道上倒地不起，機車嚴重毀損，附近居民聞聲外出查看，趕緊指揮交通，避免勞女再受傷。

不料，此時緊接著又有一輛轎車疾駛而來，當地居民還未來得及阻擋，該輛轎車當場將勞女輾過並拖行10多公尺，且未停車查看即駛離。

警方及消防單位據報派員趕往現場，將勞女送往草屯鎮的醫院急救，仍因傷重不治，肇事現場一片狼藉，警方發現遺留有肇事轎車的保險桿、車燈等零件。

正當彰化警方追查肇事轎車行蹤時，該輛轎車的駕駛曾姓男子（34歲）向彰化警分局芬園分駐所自首聲稱，他當時行經該處，只感覺到車子有壓過東西，但不知道是壓到人，回家後愈想愈不對勁，才向警方報案。

警方對曾男酒測，酒測值為0，另將小貨車鄧姓車主通知到案，他才驚覺將小貨車停放路邊竟然也會出事。警方在偵訊後，今天將曾男依過失致死、肇事逃逸等罪嫌移送法辦，另將鄧男依過失致死罪嫌移送法辦。

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  • 機車撞擊停放路邊的小貨車，女騎士彈飛後又被後方轎車輾斃。（記者湯世名翻攝）

    機車撞擊停放路邊的小貨車，女騎士彈飛後又被後方轎車輾斃。（記者湯世名翻攝）

  • 警消獲報趕到現場將勞姓女騎士送醫救治，可惜仍因傷重不治。（記者湯世名翻攝）

    警消獲報趕到現場將勞姓女騎士送醫救治，可惜仍因傷重不治。（記者湯世名翻攝）

  • 疑輾過勞姓女騎士的轎車車頭明顯受損，保險桿掉落。（記者湯世名攝）

    疑輾過勞姓女騎士的轎車車頭明顯受損，保險桿掉落。（記者湯世名攝）

  • 遺留在事故現場的轎車保險桿。（記者湯世名翻攝）

    遺留在事故現場的轎車保險桿。（記者湯世名翻攝）

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