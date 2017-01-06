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電視櫃突然冒火 男子及時逃命

2017-01-06  13:41

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鳳山區一棟公寓二樓今天上午11時15分發生火警，起火點位於客廳電視櫃，38歲屋主及時逃出屋外，起火原因仍待進一步釐清。

警方調查，鳳山區北平路巷內公寓住宅2樓冒煙火警，現場係5樓公寓建物，於2樓客廳燒電視櫃、冰箱等物品，火勢於11時30分控制，11時38分於房間救出1位男性民眾（約38歲），意識清醒、未受傷，由救護車送醫院觀察，火勢於11時41分撲滅。

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  • 起火的電視櫃燒得面目全非。（記者蔡清華翻攝）

    起火的電視櫃燒得面目全非。（記者蔡清華翻攝）

  • 消防破門搶救。（記者蔡清華翻攝）

    消防破門搶救。（記者蔡清華翻攝）

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