曳引車翻覆新竹西濱 廢鐵料灑落路面中斷交通

2017-01-06 13:38

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名傅姓男子今天上午11點駕駛載運廢鐵料的貨運曳引車，沿西濱路一段南下直行，行經延平路二段時，疑未注意路況，過彎時重心不穩，大批廢鐵料連車一併翻覆，波及對向一輛轎車，造成轎車車身刮傷、左後造鏡斷裂，車上一名黃姓女乘客眼睛不適送醫。

警方指出，傅男與駕駛轎車的劉男酒測值皆為0，這起車禍事故造成曳引車翻車，大批廢鐵料傾倒，導致新竹西濱北上路段交通中斷，約75分鐘才排除，詳細肇事原因仍待警方釐清。