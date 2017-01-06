國道驚魂！小貨車撞到四輪朝天

2017-01-06 13:18

〔記者吳政峰／基隆報導〕國道1號基隆段今日很不平靜，繼早上發生遊覽車翻覆後，中午又有一輛小貨車與BMW擦撞，小貨車騰空飛起翻車，兩車駕駛無性命危險，目前現場仍在處理中。

今日中午約12點半，一輛白色BMW轎車行經國道1號南下1.1公里處，因不明原因與小貨車擦撞，小貨車撞得四輪朝天，車體毀損，駕駛驚魂未定逃出，頭部流血。

BMW的引擎蓋硬生生被扯起，車頂扭曲變形，駕駛肢體擦傷，人無大礙。

該事故封閉兩車道，但因車流量不大，未造成嚴重回堵，詳細肇事責任仍待警方釐清。