| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 社會

毒咖啡包裝印PPAP 警憂恐流入校園

2017-01-06  13:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕PIKO太郎的PPAP洗腦神曲，竟也成了毒咖啡包！高市保大特勤中隊巡邏見有車紅線違停，車上有女子哭泣，駕駛座上徐姓男友稱女友受驚，欲前往天公廟收驚，員警聞到徐男身上有K煙味，取獲9包印PPAP毒咖啡包及5.67公克一粒眠。

警方又在徐男另一輛租用車的A柱膠條內，查獲K他命29小包，重達55.4公克，一案雙破槓上開花；不過，特警見毒咖啡包的包裝，已趕潮流到用PPAP洗腦神曲，定會吸引年輕學子，恐造成校園毒品泛濫，提醒家長注意孩子有無持有PPAP咖啡包。

特勤中隊表示，警員李世傑、陳昱斌、施明享等3員於今日凌晨，巡經高市前金區自強一路，發現一輛自小客車紅線違停，車上有女子在哭泣，警方上前關心，徐姓駕駛（26歲）表示，女友因情緒不穩定放聲嚎哭，準備帶她前往天公廟收驚。

警方聞到徐男身上飄來陣陣塑膠異味，懷疑身上攜帶毒品，要求將違禁品交出時，徐男交出一粒眠咖啡包9小包，總重32.34公克毒品，咖啡包上印有時洗腦神曲PPAP字樣，令警方訝異，警方也在李姓女友（21歲）的手提包內，查獲2小包K他命，重約3.54公克，警方將2人帶回偵訊，

警方研判李女應是車內拉K，導致情緒不穩定哭鬧，對於「拜廟收驚」說詞，警方認為只是徐男的辯稱，今依毒品危害防制條例罪嫌將2人送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音

廣告
  • 毒咖啡包變身洗腦神曲PPAP，警憂流入校園，造成毒品泛濫，提醒家長注意。（記者黃良傑翻攝）

    毒咖啡包變身洗腦神曲PPAP，警憂流入校園，造成毒品泛濫，提醒家長注意。（記者黃良傑翻攝）

  • 涉嫌攜帶毒品的徐姓男子。（記者黃良傑翻攝）

    涉嫌攜帶毒品的徐姓男子。（記者黃良傑翻攝）

  • 警方在徐男的租車A柱膠條內查獲毒品。（記者黃良傑翻攝）

    警方在徐男的租車A柱膠條內查獲毒品。（記者黃良傑翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： PPAP 毒品
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：毒咖啡包裝印PPAP 警憂恐流入校園


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.