毒咖啡包裝印PPAP 警憂恐流入校園

2017-01-06 13:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕PIKO太郎的PPAP洗腦神曲，竟也成了毒咖啡包！高市保大特勤中隊巡邏見有車紅線違停，車上有女子哭泣，駕駛座上徐姓男友稱女友受驚，欲前往天公廟收驚，員警聞到徐男身上有K煙味，取獲9包印PPAP毒咖啡包及5.67公克一粒眠。

警方又在徐男另一輛租用車的A柱膠條內，查獲K他命29小包，重達55.4公克，一案雙破槓上開花；不過，特警見毒咖啡包的包裝，已趕潮流到用PPAP洗腦神曲，定會吸引年輕學子，恐造成校園毒品泛濫，提醒家長注意孩子有無持有PPAP咖啡包。

特勤中隊表示，警員李世傑、陳昱斌、施明享等3員於今日凌晨，巡經高市前金區自強一路，發現一輛自小客車紅線違停，車上有女子在哭泣，警方上前關心，徐姓駕駛（26歲）表示，女友因情緒不穩定放聲嚎哭，準備帶她前往天公廟收驚。

警方聞到徐男身上飄來陣陣塑膠異味，懷疑身上攜帶毒品，要求將違禁品交出時，徐男交出一粒眠咖啡包9小包，總重32.34公克毒品，咖啡包上印有時洗腦神曲PPAP字樣，令警方訝異，警方也在李姓女友（21歲）的手提包內，查獲2小包K他命，重約3.54公克，警方將2人帶回偵訊，

警方研判李女應是車內拉K，導致情緒不穩定哭鬧，對於「拜廟收驚」說詞，警方認為只是徐男的辯稱，今依毒品危害防制條例罪嫌將2人送辦。

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