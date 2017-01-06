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受刑人被指襲「鳥」 自爆「只是演戲而已」

2017-01-06  12:48

［記者鄭淑婷／桃園報導］35歲李姓男子因案在台北監獄服刑，今年8月3日晚間8點多，他被指涉嫌出手猥褻獄友下體、臀部，管理員發現後依強制猥褻罪移送，李男擔心多背一條罪，自爆是為了不想下工場，才聯合獄友演一齣猥褻劇，怎知「偷雞不著蝕把米」，他真的不是故意要摸獄友，桃園地檢署檢察官傳喚同房獄友出庭作證，偵結予以李男不起訴處分。

李男說，當晚他跟獄友商討如何才能不下工場，想說猥褻行為比較嚴重，受懲處時就可暫停工場業務，獄友主動示意他今晚就可行動，並要他伸手摸下體及屁股，他確實摸了獄友但沒有違反他的意願，兩人只是合演一部戲而已，行動後有其他獄友按鈴通報管理員說：「有人被摸了！」

李男說，原本只是單純不想下工場，怎知會被依強制猥褻罪嫌移送，不想再多背一條罪；檢方傳喚被摸的獄友出庭，他證稱確實有與李男商討合演猥褻劇，因為他也不想下工場，其他獄友也證稱：「他們兩人真的商量好了。」

管理員也證稱，當晚接到李男同舍房的獄友通報，事後李男等人曾寫自白書，是為了不下工場欺騙主任，檢察官偵結予以李男不起訴處分。

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  • 李男被指襲鳥，地檢署偵訊時自爆是演戲。（記者鄭淑婷攝）

    李男被指襲鳥，地檢署偵訊時自爆是演戲。（記者鄭淑婷攝）

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