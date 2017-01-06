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狠男行刑式槍殺妻子免死 合議庭：與無端殺人有別

2017-01-06  13:04

［記者黃捷／台北報導］在寵物店行刑式槍殺妻子的男子施信誠，曾在法庭上嗆法官，「想判死刑，你也不敢！」且數度表明自己沒有教化可能，直接要求被判死刑。士林地方法院合議庭雖痛批施男手段兇殘，犯後態度不佳，但他與無端殺人有別，良心尚未泯滅，今判他無期徒刑，免死。

施妻不堪長期被家暴，獨自躲到新北汐止區，經營寵物店維生，但施男因懷疑妻子私自流產、讓他戴綠帽，去年3月持槍前往談判，雙方交談僅短短17秒，施男便當著其他店員的面，朝妻子眉心行刑式開槍，犯案後逃亡5天才投案。

判決理由指出，施男殺人手段固然極端且兇狠殘忍，犯後態度也不佳，但他是因無法原諒妻子移情別戀、人工流產，才起殺機，與無端殺人仍有區別，且施男仍對妻子懷有感情，才認施男良心未泯滅。

新聞刊登上網後，有網友氣憤表示「嗆法官嗆的好」、「還真的不敢判」、「可悲鬼島法官」，也有網友反諷，「台灣殺一兩個不會判死不是常識嗎」、「法官又不是笨蛋，會中激將法？」

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  • 行刑式槍殺妻子的男子施信誠，被捕時是在嘉義投案。（資料照，記者林宜樟翻攝）

    行刑式槍殺妻子的男子施信誠，被捕時是在嘉義投案。（資料照，記者林宜樟翻攝）

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