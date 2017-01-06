中市運將阻詐或查緝車手 最高可拿萬元獎金
2017-01-06 12:46
〔記者許國楨／台中報導〕警方打擊詐欺犯罪再出新招！還記得去年刑事警察局公布取款車手畫面，提供民眾上網辨識提出檢舉，此次中市警方獨步全國，將腦筋動到滿街跑的計程車上，希望藉由「運將」的高敏銳度，在載客期間辨識可疑詐騙車手或被害人通報警方查緝兼阻詐，並祭出最高1萬元的高額獎金，全方位打擊詐騙。
台中市警方為結合計程車駕駛共同打擊詐騙，今天在警局舉辦說明會，局長陳嘉昌提醒運將兄弟辨識車手及被害人的「撇步」，若發現可疑，可先行利用行車紀錄器錄音（影）蒐證，並通報警方到場查證，如因而緝捕車手或及時阻詐，還能領取3千元起跳，最高1萬元的獎金。
警方分析，詐騙車手多為年輕人，穿戴名牌「很有派頭」，通常攜帶多支傳統型手機，談話內容不外提及金錢；被害人部分則以年長者居多，常顯露緊張、小心翼翼的神色，常有遭解除ATM分期付款類型詐騙，談話關鍵字應注意「遊戲點數」。
市刑大指出，詐騙花招日新月異，車手取款方式也一再演變，中市計程車單日運行成千上萬次，詐團相中這種便利性，旗下車手團現多利用大眾運輸工具轉搭計程車到金融機構、超商ATM提款，增加警方查緝難度，但去年已有與運將合作成功的案例，今年加碼提高獎金額度，希望能給阻詐或查緝車手的運將小確幸！
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