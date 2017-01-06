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騙人錢太好賺 高職同學相揪當車手

2017-01-06  12:25

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市警方再度逮獲詐騙車手！以陳姓少年為首的5名高職同班同學，陸續休學後本來都在做粗工，但由於工作勞累，工資又少，竟相約一起加入詐騙車手集團，以假檢警真詐財的方式，向被害人騙取財物，範圍遍及大台北及宜蘭等地區，警方昨接獲線報後，兵分二路前往基隆埋伏逮人，將一干人等依法送辦。

警方調查，17歲的陳姓、高姓、李姓及18歲的徐姓及另一名陳姓少年，以未成年的陳姓少年為車手頭，原本都在就讀於基隆地區的高職，高一下學期陸續休學後，從事粗工工作，因為工時長薪資低，陳姓車手頭被報紙刊登含有「免經驗多薪，不限工作時間」等內容的廣告吸引，加入集團後發現好賺，竟還相約其他人一起加入這片集團當車手。

集團接受中國地區以電話遙控的方式，指派任務前往取款，以騙被害人身分證及健保卡遭盜用，再由車手假冒檢察官，以要凍結帳戶管收金錢為由，要求被害人提出帳戶現金，面交給車手，詐騙範圍遍大台北及宜蘭等地區。

宜蘭警方去年12月先逮獲該集團在宜蘭地區行騙的2名少年車手後，經長期跟監埋伏，昨接獲線報，台北市士林地區一名李姓女子被成功詐騙25萬6000元，員警遂兵分二路，依據車手行蹤，前往基隆逮捕集團其他5名成員，並查扣贓款25萬6000元及手機8支，全案送宜蘭少年法院及宜蘭地檢署偵辦。

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  • 車手詐騙使用的電話。（記者林敬倫攝）

    車手詐騙使用的電話。（記者林敬倫攝）

  • 宜蘭警方再度逮獲詐騙車手。（記者林敬倫攝）

    宜蘭警方再度逮獲詐騙車手。（記者林敬倫攝）

  • 警方從集團身上搜出詐騙贓款。（記者林敬倫攝）

    警方從集團身上搜出詐騙贓款。（記者林敬倫攝）

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