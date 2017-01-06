高雄婦女久病厭世 疑手綁機車投河自殺

2017-01-06 12:21

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄警方今天上午在愛河發現戴安全帽的女性浮屍，消防隊將遺體打撈上岸，發現53歲周姓婦女留有遺書，指健康欠佳、萌生死意。

警方強調，周婦疑似將自己的手綁在機車把手，然後騎機車衝入愛河，死意堅決，已通知家屬指認。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980