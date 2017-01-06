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高雄婦女久病厭世 疑手綁機車投河自殺

2017-01-06  12:21

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄警方今天上午在愛河發現戴安全帽的女性浮屍，消防隊將遺體打撈上岸，發現53歲周姓婦女留有遺書，指健康欠佳、萌生死意。

警方強調，周婦疑似將自己的手綁在機車把手，然後騎機車衝入愛河，死意堅決，已通知家屬指認。

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  • 周婦疑似將自己的手綁在機車把手，然後騎機車衝入愛河，死意堅決。（記者洪定宏翻攝）

    周婦疑似將自己的手綁在機車把手，然後騎機車衝入愛河，死意堅決。（記者洪定宏翻攝）

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