網購票券步步險 要求面交還是被騙
2017-01-06 12:33
［記者楊政郡／台中報導］台中市一名呂姓男子去年12月初在網路上看見「愛咪」讓售五月天跨年演唱會門票4張（約2萬元），要求對方要面交，但當天「愛咪」說她人在台北，會請「表哥」去台中交易，33歲潘男出面收款，還附上收據及身分證供呂男拍照，「愛咪」更在line上說已收到錢，當晚會快遞寄出門票，但跨年都過了票還沒收到！line也封鎖，因而報警處理，警方調查潘男有近50筆詐欺前科，全案都是潘嫌一人飾兩角，近日依詐欺案函送法辦。
警方發現，潘嫌（33歲、新北市人，有近50筆詐欺前科）目前因詐欺案，分別遭新北地院及台北地院通緝中，去年12月初潘嫌在網路上以「愛咪」名義，表示要讓售4張（含運費1萬9660元）五月天跨年演唱會門票的訊息，呂男看到後隨即私訊聯絡取票事宜。
呂男為防被騙要求面交，「愛咪」謊稱是住花蓮、假日會到台北，呂男原表明假日北上面交也可，但「愛咪」又說自己是半工半讀研究生、家人要開刀急需用錢，會請住彰化的「表哥」到台中交易。
呂男依約到台中火車站附近，潘嫌自稱「愛咪」表哥，還附有身分證明的收據給呂男，「愛咪」也在line上說可以交給「表哥」，當晚就會寄票，家人生病的「悲情牌」騙得呂男還是沒有一手交錢一手交貨，事後再也沒有「愛咪」的訊息，line也封鎖，直到演唱會結束，票還是沒來。
警方多次傳喚潘嫌未到，根據被害人供述，近日先行函送地檢署偵辦，進一步展開拘提工作。
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