誠品失火？新板特區最高樓逼真演習 路人驚報119
2017-01-06 12:19
〔記者吳仁捷／新北報導〕板橋誠品失火了？新北市119今天上午接獲報案，指稱新北市板橋區縣民大道上的誠品失火了，但119人員淡定的告知，「這是我們在春節前演習啦」，但民眾還堅稱，「但有人受傷」，逼真的演習，連民眾都誤以為真，原來這是新北市消防局第一大隊在過年前，結合誠品在新板特區的最高樓進行火災演練。
新北市消防局第一大隊今天上午派出60名帶隊官與消防員，到誠品新板分公司演習，這處承租板信大樓的誠品總樓高34層、地下7層，假日人潮聚集，動線複雜，演習模擬一樓某餐廳傳出火災，員工發現後啟動消防編組，大樓防災中心也展開監控並報119救援，現場區分為災害發生之通報及初期作為、「火災發生及啟動自衛消防編組機制」、「避難引導演練」、「安全防護演練」、「滅火搶救演練」、「緊急救護演練」、「搶救佈署演練」等7大情境，不少員工演習時，都一板一眼，彷彿置身火場中疏散、營救遊客。
藉由本次示範演練，提升員工面對火災初期應變與防災技能，強化賣場防火管理及消防人員災害搶救之應變能力，提供消費者安全無虞的場所，讓民眾安心過好年。
第一大隊大隊長尚少華表示，提醒民眾到公共場所休閒消費，應注意避難逃生路線及消防安全設備位置，一旦發生災害，應保持鎮靜，切勿驚慌，聽從現場人員指示，或在安全無虞時，進行初期滅火。
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