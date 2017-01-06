醉男清晨連撞4車 囂張拒捕反被制伏

2017-01-06 12:04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕25歲孫姓男子今天清晨5點多，駕駛小客車行經桃園區民生路、安樂街口，連續撞上路邊2輛計程車及2輛機車，1名機車騎士險遭衝撞，計程車車頭凹陷嚴重，運將大嘆：「無法作生意了！」

孫男酒測值高達0.82mg/l，警方要將他帶回派出所時，孫男一度反抗、拒絕配合，警方將他制伏在地，孫男不斷吼叫，被強制帶回派出所，今早酒醒才知自己闖禍，警方訊後依公共危險罪嫌將他移送桃園地檢署。