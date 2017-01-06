年貨大街消防演習 北市救災「關東梯」首亮相
2017-01-06 11:51
消防局説，關東梯升起時可達8.7公尺，右邊的雙節梯最高只有6公尺。（記者陳恩惠攝）
〔記者陳恩惠／台北報導〕有鑑於北市部分街道狹小巷弄眾多，當3樓以上處所火災發生時，雲梯車無法進入、甚至無法順利昇梯而延誤救災時間，為了在災害發生時，受困人員能在短時間內被救出，消防局去年底也購入「關東梯」，運用於各種消防情況與人命搶救，並確保消防救災人員，於救災時安全性獲得保障。
關東梯材質為「鈦」合金，具有重量輕、熱膨脹係數小、不導磁、低導熱率、抗腐蝕性、抗氧化性等優點，關東梯也較雙節梯具抗高溫、韌性佳、強度高等。
關東梯是方形結構造型，人員操作較為穩固，使用上安全係數比雙節梯高，橫向（水平）架設應用救災，負重受力較雙節梯佳，升梯時附有更佳的安全裝置，操作上更安全。
消防局説，梯上荷重可達183公斤，當救出民眾加救難人員，兩者皆在梯上安全係數高，鈦合金的材質比雙節梯鋁合金更佳堅固，可快速升梯也較雙節梯優。
北市消防局的救災新利器「關東梯」（左），在今年度的演習中首次亮相，旁邊則是往常使用的鋁合金雙節梯。（記者陳恩惠攝）
今年的年貨大街消防演習，北市消防局上個月採購的救災利器「關東梯」首次亮相。（記者陳恩惠攝）
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