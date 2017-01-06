曾嗆法官「不敢判死刑」 狠男槍殺妻子判免死
2017-01-06 11:42
施信誠被依非法持槍、殺人罪判處無期徒期，併科罰金8萬，褫奪公權終身，沒收犯案槍枝。（資料照，記者吳昇儒攝）
［記者黃捷／台北報導］去年在寵物店行刑式槍殺妻子的嫌犯施信誠，曾在法庭上嗆法官：「想判死刑，你也不敢！」士林地方法院今宣判，依非法持槍罪判處3年8個月，併科罰金8萬，另依殺人罪判無期徒刑，應執刑無期徒刑，併科罰金8萬，褫奪公權終身，並沒收犯案槍枝，仍可上訴。
施信誠目前收押在台北看守所，今天上午11時許在6名法警的戒護下，親自到庭聆聽宣判，在得知自己被判無期徒刑後，僅向法官表示沒吃藥身體不舒服，「可以讓我回看守所休息嗎？」法官當庭裁示由法警處理。
施妻不堪長期被家暴，獨自躲到新北汐止區，經營寵物店維生，施男因懷疑被戴綠帽，去年3月持槍前往談判，雙方交談短短17秒後，竟當著其他店員面，朝妻子眉心行刑式開槍，犯案後逃亡5天才投案。
施信誠矢口否認殺人，辯稱是在與妻拉扯中「不小心」擊發，但開庭時又數度嗆聲：「沒死我要再補槍！」「她再活一次，我再殺她一次！」甚至對被害家屬律師比開槍手勢，嗆家屬若敢出庭，「我一定打死她！」
施男也曾在嗆完法官不敢判死後，拿出律師擬好的文字，要求法官判他死刑，更數度哭泣表示仍愛著被害人，希望能補償所犯過錯。
合議庭表示，施男雖罹患精神疾病，但經鑑定確認犯案時行為不受影響，不符減刑要件，另施男雖犯後態度不佳，但因他多次表明希望被判死刑，還妻子公道，且流露出對妻子的情感，認其良心尚未泯滅，因此未判死。（12：13更新）
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