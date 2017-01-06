| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 社會

假郭董之名設局 台灣愛迪生鄧鴻吉涉詐欺被訴

2017-01-06  12:10

［記者楊政郡／台中報導］台灣愛迪生公司負責人鄧鴻吉，在102年間涉嫌偽造、竄改鴻海集團的電子郵件，內容傳達集團董事長郭台銘已同意投資鄧鴻吉的「微型風力發電機」，用來取信江姓女子3000萬投資款，及850萬元借款，這筆借款3個月後跳票，江女才知是騙局一場，台中地檢署偵結依詐欺及偽造文書起訴鄧及總經理張春輝。

起訴書指出，鄧鴻吉是台灣愛迪生公司負責人，並擔任福彥科技公司董事長，張春暉是台灣愛迪生公司總經理。在101年間鄧鴻吉透過友人與「微型風力發電機」創作人郭仲益接洽，不斷稱讚郭某的發明創作，佯稱他已取得多筆訂單，希望能價購該專利權，郭某也已口頭同意。

102年起鄧鴻吉對外聲稱已取得「微型風力發電機」的專利權，準備籌募資金進行開發及量產銷售，安排金主前往福彥公司參觀，並召開投資說明會，其中江女夫妻頗感興趣，可是要拿錢出來投資還是缺乏信心。

102年3月時任鴻海集團董事長特助王澤明及資深經理李雨龍，獲邀到福彥公司參觀「微型風力發電機」 之運作雛型，不過王、李評估售價太高缺乏競爭力，一開始就沒有投資意願，但鄧鴻吉太心急，一心希望金主趕快掏錢投資。

因此102年4月22日鄧鴻吉竟指示張春輝，偽造一封李雨龍的電子郵件，內容大致為，「鴻海及郭台銘董事長，對貴公司『微型風力發電機』投資案已有最後定案，但愛迪生開價每股32元太高，希望能調降為每股27元，1/5前雙方可完成合作協議」，然後把該郵件轉傳給江女，讓江女誤以為鴻海已有興趣投資，且已談及價錢，同年4月底江女就匯款3000萬投資款給台灣愛迪生。

但鄧鴻吉取得3000萬還不滿足，又找人假冒「李雨龍」，騙江女出來會面，表示李經理關心台灣愛迪生公司本身的增資募款，可能連帶影響鴻海投資意願，目前僅缺850萬元，希望江女能先出借這筆錢，讓投資案能順利達成，江女同意出借，可是近3個月後鄧鴻吉支票跳票，才知都是騙局一場。

廣告
  • 綠能當道，台灣愛迪生公司負責人鄧鴻吉涉嫌偽造鴻海內部郵件，假稱郭台銘有投資意願，騙得投資人投資「微型風力發電機」的信心。圖為彰濱工業區風力發電機。（資料照，記者張聰秋攝）

    綠能當道，台灣愛迪生公司負責人鄧鴻吉涉嫌偽造鴻海內部郵件，假稱郭台銘有投資意願，騙得投資人投資「微型風力發電機」的信心。圖為彰濱工業區風力發電機。（資料照，記者張聰秋攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偽造文書 台灣愛迪生 微型風力發電機 詐欺 鄧鴻吉
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：假郭董之名設局 台灣愛迪生鄧鴻吉涉詐欺被訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.