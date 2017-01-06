假郭董之名設局 台灣愛迪生鄧鴻吉涉詐欺被訴
［記者楊政郡／台中報導］台灣愛迪生公司負責人鄧鴻吉，在102年間涉嫌偽造、竄改鴻海集團的電子郵件，內容傳達集團董事長郭台銘已同意投資鄧鴻吉的「微型風力發電機」，用來取信江姓女子3000萬投資款，及850萬元借款，這筆借款3個月後跳票，江女才知是騙局一場，台中地檢署偵結依詐欺及偽造文書起訴鄧及總經理張春輝。
起訴書指出，鄧鴻吉是台灣愛迪生公司負責人，並擔任福彥科技公司董事長，張春暉是台灣愛迪生公司總經理。在101年間鄧鴻吉透過友人與「微型風力發電機」創作人郭仲益接洽，不斷稱讚郭某的發明創作，佯稱他已取得多筆訂單，希望能價購該專利權，郭某也已口頭同意。
102年起鄧鴻吉對外聲稱已取得「微型風力發電機」的專利權，準備籌募資金進行開發及量產銷售，安排金主前往福彥公司參觀，並召開投資說明會，其中江女夫妻頗感興趣，可是要拿錢出來投資還是缺乏信心。
102年3月時任鴻海集團董事長特助王澤明及資深經理李雨龍，獲邀到福彥公司參觀「微型風力發電機」 之運作雛型，不過王、李評估售價太高缺乏競爭力，一開始就沒有投資意願，但鄧鴻吉太心急，一心希望金主趕快掏錢投資。
因此102年4月22日鄧鴻吉竟指示張春輝，偽造一封李雨龍的電子郵件，內容大致為，「鴻海及郭台銘董事長，對貴公司『微型風力發電機』投資案已有最後定案，但愛迪生開價每股32元太高，希望能調降為每股27元，1/5前雙方可完成合作協議」，然後把該郵件轉傳給江女，讓江女誤以為鴻海已有興趣投資，且已談及價錢，同年4月底江女就匯款3000萬投資款給台灣愛迪生。
但鄧鴻吉取得3000萬還不滿足，又找人假冒「李雨龍」，騙江女出來會面，表示李經理關心台灣愛迪生公司本身的增資募款，可能連帶影響鴻海投資意願，目前僅缺850萬元，希望江女能先出借這筆錢，讓投資案能順利達成，江女同意出借，可是近3個月後鄧鴻吉支票跳票，才知都是騙局一場。
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