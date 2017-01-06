菜鳥警與歹徒對決後...波麗士拍微電影吊人胃口

2017-01-06 12:20

〔記者吳仁捷／新北報導〕「菜鳥追緝手能否順利制服歹徒？」過年前是警方宣導預防犯罪的高峰期，新北市土城警分局今年特別製作俏皮有趣的宣導短片，到底菜鳥警能否制伏烏龍搶匪，還刻意吊了觀眾胃口；而被稱為拚命三郎的廣福派出所副所長謝英山，2名幼女也粉墨登場，穿上小女警制服，為微電影宣導。

土城分局「菜鳥追緝手」微電影劇情是擅長跑步的菜鳥警察（偵查佐陳冠鈞飾），首次與巡佐（副所長謝英山飾）出勤時，就當街遇到歹徒（警員周佳麟飾），搶奪女子（偵查佐游子樓飾）皮包，沿街追逐後，菜鳥警察與歹徒正面對決，緊張到不行的菜鳥警，能否順利制伏歹徒呢？

這部宣導短片由土城分局秘書室巡佐高傳欣、警員許峻豪上傳「土城分局警聲雲」臉書粉絲團；土城警分局長黃勢清說，過年前熱錢流通，警方確保金融機構、公司、行號、團體及民眾提領現金安全，加強犯罪預防宣導。