失業男5天內搶2超商 法官判刑6年

2017-01-06 11:32

〔記者黃建華／高雄報導〕廖姓混凝土司機去年初受傷失業，於5月間在台南市仁武區連續犯下2起持刀、模型槍強盜超商案，高雄地院一審雖體諒廖男因失業3個多月才鋌而走險的處境，且開庭時多次表示願賠償2家超商損失，深具悔意，但還是依強盜罪判他有期徒刑6年。歹路真的不可行！

判決指出，廖姓男子原從事混凝土司機，去年初因從混凝土車上跌落受傷，失業3個多月，竟心生歹念，於5月4日、9日分別持摺疊刀、模型槍，以麵包店包裝紙黏覆於機車車牌上，穿戴口罩及棉質手套後，先後佯裝買香菸，洗劫強盜統一超商（仁心店）新台幣2,700元以及七星牌香菸2包，另強盜全家便利商店（仁龍店）現金13479元、七星牌香菸2包及咖啡1罐，得手後騎乘機車逃逸。

5月14日2時44分許，廖男騎乘車牌經遮掩之機車，持上開折疊刀及模型槍，並佩戴棉質手套及口罩，在高雄市仁武區仁心路一帶企圖再度找超商犯案，因發現遭員警尾隨，未著手犯案即騎車逃逸。

警方根據監視器畫面，於5月20日19時逮捕廖男，廖男坦承犯下2件超商強盜案，並供稱因受傷失業3月才鋌而走險犯案。