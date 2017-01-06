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敢動我兒 莽父揪眾毆同學被訴

2017-01-06  11:20

〔記者溫于德／台北報導〕44歲賴姓男子得知兒子與同校何姓同學有糾紛，父子倆竟夥同其他成年男子持棍棒圍毆對方及其友人成傷，且逼被害人向賴姓少年道歉，才得以脫身。台北地院認為，賴男先前已有前科，緩刑期間卻又再犯，且身為人父又對未成年動手，雖承認犯行，但未達成民事和解，今依傷害、妨害自由等罪判有期徒刑10月，仍可上訴。

判決指，賴男得知兒子與同學有嫌隙，竟在前年5月5日晚間8時許，夥同友人相約被害人到北市「太子城理容院」前談判。賴方見被害人到場，沒等對方開口，就將人強拉下車，持棍棒毆打成傷。被害同夥張姓少年見狀逃跑，卻在附近路口被找到，再度被押回理容院地下室、司機休息室教訓。被害人被逼道歉認錯並留下個人資料，才得以脫身報警。

法官認為，賴男在民國99年12月中才因違反槍砲彈刀械管制條例，判有期徒刑6月、併科罰金4萬，緩刑5年確定，但緩刑期間未滿卻又再犯，且是對未成年人動手，後雖承認犯行，但沒達成民事和解，日前審酌後，今依傷害罪部分，處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元；妨害自由方面，則判有期徒刑6月。至於同案被告賴男兒子交由少年法庭審理。

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  • 莽父不滿兒子與同學有糾紛，竟對被害人出手，遭判刑（記者溫于德攝）

    莽父不滿兒子與同學有糾紛，竟對被害人出手，遭判刑（記者溫于德攝）

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