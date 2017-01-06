小悍馬沙灘車當搬運車用 被偷超痛心

2017-01-06 11:03

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣楊姓食品商為近距離安全運送商品，3年前買了輛小悍馬沙灘車領牌當成搬運車使用，超愛這輛車的他還為車子加裝七彩霓虹燈LED燈，罕見的沙灘車在街頭出現時總能吸引大家目光，但這輛車前幾天被偷了，心痛的他把同色同型車的照片PO上臉書社團，請大家協尋。

楊姓失主已經向警方報案，員警也協助調閱監視器畫面，全案目前偵辦中。

楊姓車主說，以前他是用機車後加掛小型拖板車運貨，但這樣容易翻車很危險，後來發現小悍馬沙灘車不但可以載重300公斤，而且行駛起來相當穩定，所以3年前買了1輛綠色的當搬運車使用，他還依規定去請領農機使用證和號牌，好讓這輛車可以合法上路。

「這輛車真炫！」「這種車也敢偷，小偷的膽子也太大了吧？」不少看到失主臉書貼文的網友，對這輛看起來又酷又炫的沙灘車會是搬運車覺得很不可思議，也批評下手的竊賊是膽大包天，才敢偷這麼罕見的車。

失主拜託網友們，當成搬運車使用的綠色小悍馬沙灘車在新竹地區很罕見，這輛車牌號碼為J2-1201的搬運車是3日晚間6點在竹東鎮長春路一段住家遭竊，大家如果發現疑似的車輛，請跟竹東派出所聯繫。