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驚魂！ gogoro救援車起火燒毀

2017-01-06  11:00

〔記者陳薏云／新北報導〕在台掀起電動車炫風的電動機車公司「gogoro」，今傳出火警驚魂！凌晨4時許，新北市新店區北新路上的gogoro店面，門前停放的gogoro的道路救援貨車，突起火燃燒，社區的警衛發現時，火勢從車頭後方冒出，警消到場迅速撲滅火勢，無人員傷亡，深夜無人的貨車突然燒毀，警消目前已拉起封鎖線釐清起火原因。

警消獲報後，立即派出13車，40名警消人員前往，到場時，車頭已經全面燃燒，火勢撲滅後清查，並無人員傷亡，也沒發現gogoro的車輛受損，僅該棟大樓牆面遭燒熔，初判應是電瓶問題起火，詳細起火原因仍待gogoro相關工作人員及警消釐清。

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  • gogoro維修車今凌晨起火。（記者陳薏云翻攝）

    gogoro維修車今凌晨起火。（記者陳薏云翻攝）

  • 貨車車身半毀。（記者陳薏云翻攝）

    貨車車身半毀。（記者陳薏云翻攝）

  • 貨車車頭燒毀，一旁牆壁也遭殃。（記者陳薏云翻攝）

    貨車車頭燒毀，一旁牆壁也遭殃。（記者陳薏云翻攝）

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