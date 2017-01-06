罹癌通緝犯企圖引爆手雷 警及時壓制

2017-01-06 10:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕千鈞一髮！疑似罹癌的毒品通緝犯石姓男子，昨晚被新竹縣新工派出所查獲時，突然從褲袋拿出土製爆裂物（手雷），並猛敲地面，企圖引爆自我了斷；所幸所長吳榮財等人及時撲上前，將他壓制在地，隨後通知刑事局防爆小組出動機器人手臂，將爆裂物帶回鑑定，所幸無人受傷。

石男向警方供稱，他罹患大腸癌第3期，因毒品案，一旦被逮就必須入獄；他因為不想服刑，去年自己上網查詢，自製一枚手雷隨身攜帶，準備萬一被警方逮捕時，自我了斷。沒想到，這天真的上演，幸好未發生憾事。

竹北警分局表示，新工所所長吳榮財、警員李政澍、余立仲，昨晚巡邏時，在湖口鄉吉安街前，發現石男為台南地檢發布毒品通緝；石嫌當下頑強拒捕，並從褲袋掏出一枚土製爆裂物，往地面敲擊幾下，吳員等人隨即上前逮捕他。

吳榮財說，當下他並不知道犯嫌手持爆裂物，只是想壓制他。手雷萬一引爆，後果恐不堪設想。

經竹北分局偵查隊到現場採証，並通知刑事局偵五隊防爆小組，已在今天凌晨3點多到場，以機器人手臂將爆裂物放置防爆毯後，帶回刑事局鑑定初篩。石嫌目前警詢中，全案今天將依槍砲、毒品及毒品通緝移送法辦。