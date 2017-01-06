中信金內湖購地弊案 今傳辜仲諒

2017-01-06 10:55

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦中信金內湖購地弊案，去年11月兵分4路搜索，並約談中信銀主秘陳永晉、中信前財務長張明田等6人，訊後認為陳、張涉有重嫌，將2人聲押禁見獲准；今天上午10點，北檢再傳中信慈善基金會董事長辜仲諒出庭應訊，現正庭訊中。

據悉，辜仲諒於內湖購地案中，尚未被列為被告。關於中信銀內湖購地案，檢方接獲檢舉，中信銀去年7月花了51.4億元，買下長虹建設位於台北市內湖安康段的預售廠辦大樓，當中疑有中信內部人涉及關係人交易，從中套利近10億元，涉利用人頭子公司與建商合購土地後，再以高價轉賣給中信銀。

去年11月，北檢指揮調查局北機站兵分4路搜索，並約談陳永晉、張明田、永約開發大股東的慶瑞開發董事長巫春香、董事張明人，中信銀管理部副理柯宏達、協理陳立三等6人。

檢方訊後依涉違《證券交易法》諭令陳立三200萬元交保，巫春香請回但限制住居、張明人、柯宏達限制出境、出海及限制住居；陳永晉、張明田被認定涉有重罪，有逃亡、串證之虞，聲押禁見獲准。