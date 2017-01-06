景氣差拚年終？岸巡、保七查獲盜採墾丁珊瑚

149株活體珊瑚及車渠貝2隻遭盜。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-01-06 10:40

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕恆春半島珊瑚海世界聞名，不肖份子也蠢蠢欲動，2名男子為了「拚年終獎金」，特別從彰化南下紅柴坑附近海域盜採珊瑚，被岸巡及保七第八大隊人員埋伏查獲，起出149株活體珊瑚及車渠貝2隻。

六三岸巡大隊日前接獲線報，發現有盜採前科的張嫌，車輛出沒在恆春紅柴坑海域附近，因他居無定所且生性多疑追查不易，查緝小組特別喬裝釣客埋伏等待。

5日晚間6時許，查緝人員果然發現1名男子著潛水衣，並手提物品從海上返回車輛，上前盤查後，發現車上有潛水裝備及黑色大型塑膠水桶，車上張、李2男子神情緊張，經檢查桶內裝有大量活體珊瑚，共計149株（約50公斤）及車渠貝2隻，訊後依國家公園法送辦。