採購藥品疑收回扣 前民生醫院林姓主任醫師遭起訴

2017-01-06 10:52

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市立民生醫院前林姓骨科主任醫師，涉嫌在任內採購關節腔注射劑「速普新」（玻尿酸成分），向藥商收取回扣超過280萬元，儘管林男矢口否認，但因藥商認罪且指證歷歷，高雄地檢署偵結，將林男依貪汙罪嫌起訴，至於認罪坦承行賄的鄭姓藥商、李姓業務經理、王姓業務員等3人則獲檢方緩起訴。

檢方調查指出，民生醫院前林姓骨科主任醫師涉嫌從民國102年1月到105年4月間，兩度辦理「關節腔注射劑速普新（玻尿酸成分Ｓuplasyn）」契約採購案，要求得標的速普新代理藥商鄭男、李姓業務經理與王姓業務員，每劑須給付350元到260元不等回扣。

103年2月到104年2月，藥商每劑給付350元，林共拿得231萬3500元回扣。104年7月到105年4月，藥商每劑給付260元回扣，共給付林52萬元回扣，後因鄭姓藥商等人要求回扣降到每劑200元，遭林拒絕，該公司遂放棄民生醫院的速普新業績，並終止支付林回扣。

調查局高雄市調查處去年接獲檢舉，報請檢方指揮發動搜索，這起民生醫院當時的林姓骨科主任涉嫌收受藥商回扣案才爆發，檢調在林男家中搜出現金116萬元、澳幣近2千元，以及百達翡麗、勞力士等8支名表。由於林家被搜出的部分現金以黃色信封裝著，而藥商指這就是交付賄款時所使用的包裝袋，雖然林自始至終都否認收回扣，仍遭高雄地院諭令以100萬元交保，民生醫院並拿掉其主任職務。

雄檢近日偵結全案，根據認罪坦承行賄的藥商指證，將林依貪汙罪嫌起訴。