正妹女警全蒐錄！變身電子月曆女郎陪伴一整年

1月份電子月曆主角女警黃昭慈、潘貝玲、王惠怡。（記者劉慶侯翻攝）

2017-01-06 10:37

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局今日推出由俏麗的女警電子月曆，還特別製成電腦桌布，提供民眾上網下載。

北市警局表示，警方是考量展現女警軟實力形象，並呼籲社會大眾關注婦幼安全議題，特別選出16名具有婦幼優良事蹟且親切甜美的女警，擔任婦幼安全大使，分別代言不同的婦幼安全標語，希望藉由她們的號召，讓婦女兒童都能「安心生活、遠離恐懼」。

此次婦幼安全大使選拔活動歷經三個月的籌劃、嚴選，每位候選人須受過120小時以上婦幼安全專業訓練，並曾獲選婦幼優良事蹟，且以實際受理家庭暴力、性騷擾、性侵害的第一線人員才具備候選資格。

此外，活潑陽光、平易近人也是必備條件之一，當中擔任大使的女警不但亮眼，部分還神似劉香慈、任容萱等明星臉孔，不僅專業還很吸睛！

市警局除發表婦幼安全大使電子月曆外，也特別錄製月曆拍攝的幕後花絮，分享拍攝的有趣過程，當中有不少精彩的漏網鏡頭，還有婦幼安全大使們向鏡頭大喊婦幼安全口號，搭配生動的POSE，讓人印象深刻。

市警局表示，為響應無紙化行動，推出由婦幼安全大使代言的電子月曆，將製成電腦桌布提供社會大眾上網下載。

欲下載「106年北市警察局婦幼安全大使電子月曆」及觀看「婦幼安全大使月曆拍攝幕後花絮-完整版」歡迎至「台北婦幼珍妮姐姐粉絲專頁」及「台北市政府警察局婦幼警察隊網站」瀏覽。

一、下載「106年婦幼安全大使電子月曆」

1.「TIF檔載點」

2.「BMP檔載點」

3.「珍妮姐姐粉絲團」

二、觀看「電子月曆影音介紹」

三、觀看「幕後花絮完整版」

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