KTV糾紛惡煞開槍 信號彈燒名車洩憤

2017-01-06 10:25

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市30歲陳姓男子，今日凌晨與友人到新莊區中華路的KTV喝酒歡唱，三杯黃湯下肚後竟與另間包廂的客人起衝突，新莊分局獲報到場壓制，將4名鬧事男子帶回偵辦，原以為事件就此結束，孰料，與陳男衝突的另派人馬還不願罷休，幾名惡煞開車到陳男父親所開設的建設公司，朝著門口停放一輛新車售價500餘萬元的LEXUS LS600轎車開槍洩憤，甚至丟擲信號彈燒車，所幸未造成人員傷亡，警方全力追查涉案人到案說明。

新北市消防局表示，今日凌晨4時許接獲民眾報案，指稱長青街發生汽車火警，警消到場後發現民眾已持滅火器自行撲滅，經查現場疑似遭縱火，導致車頭輕微燒到，所幸未造成人員傷亡。

新莊分局表示，初步了解雙方應是在KTV發生口角，其中1派人馬事後帶著瓦斯槍、信號彈到長青街尋仇，鑑識人員在現場發現1把瓦斯槍，車上有3處彈孔，已掌握2輛可疑車輛。