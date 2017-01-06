緝毒過勞 警員、毒蟲同時掛急診

2017-01-06 10:15

〔記者蔡清華／高雄報導〕鳳山警分局幹員查緝一宗販毒案，嫌犯被逮之後，嚇到心臟不適，同時緝毒的刑事小隊長楊玉清也因血壓飆高，雙雙掛急診，所幸就醫之後均無大礙。

鳳警緝毒專案組獲報，有毒品、詐欺前科的47歲李嫌，以販賣500元的小包裝安非他命為業，經長期跟監蒐證4日展開緝捕行動起獲安毒、吸食器、帳冊等，將犯嫌帶回偵辦。

不料，李嫌因心臟疾病曾開刀，被逮後自稱身體不適，當晚即由警員陪同到醫院掛急診，而將他逮捕歸案，被同事稱「鐵漢排骨」的小隊長楊玉清也因連日不眠不休的辦案埋伏，血壓突然飆高頭暈嘔吐，也由同事陪同掛急診。

隔日，李嫌身體狀況恢復並經醫生診斷可以出院後，警方才將李嫌帶回繼續製作警詢筆錄，李嫌坦承有販毒及施用毒品，被依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

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